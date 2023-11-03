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Без медкомиссии: в РФ ввели "особый военный учет" для заключенных

Фото: в РФ ввели "особый военный учет" для заключенных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В России правительство ввело "особый военный учет" для заключенных граждан в тюрьмах и колониях - он не требует явки в военкомат и будет проводиться без медкомиссии и психологического отбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Агентство отмечает, что списки этого учета будут содержать информацию об имени, дате и месте рождения гражданина; пункт, часть и статью Уголовного кодекса, по которым он осужден; сведения о виде наказания, а также об учреждении, где он отбывает.

Сверять эти списки с документами военкоматов планируют не реже одного раза в год.

Напомним, что ранее заключенные граждане РФ не подлежали военному учету.

Заключенные в армии РФ

Россия активно использует узников для войны в Украине. Первыми подобную практику начали в частной военной компании "Вагнера". В октябре 2022 года стало известно, что они начали массово вербовать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Позже такую практику подхватили и другие структурные подразделения русской армии. Недавно сообщалось, что в России отчитались о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны недавно отмечали, что Росгвардия вербует бывших узников, служивших в "Вагнере", чтобы покорить остатки наемников и усилить свою роль как внутреннего органа безопасности.

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