Без медкомісії: в РФ запровадили "особливий військовий облік" для в'язнів

Агентство зазначає, що списки цього обліку міститимуть інформацію про ім'я, дату та місце народження громадянина; пункт, частину та статтю Кримінального кодексу, за якими він засуджений; відомості про вид покарання, а також про установу, де він його відбуває.

Звіряти ці списки з документами військкоматів планують не рідше одного разу на рік.

Зазначимо, що раніше ув'язнені громадяни РФ не підлягали військовому обліку.

В'язні в армії РФ

Росія активно використовує в'язнів для війни в Україні. Першими таку практику почали у приватній військовій компанії "Вагнера". В жовтні 2022 року стало відомо, що вони почали масово вербувати ув'язнених з російських в'язниць, які хворіють на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.

Пізніше таку практику пдхопили і інші структурні підрозділи російського війська. Нещодавно повідомлялося, що в Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених. Це пов'язують із відправкою "зеків" на війну в Україну.

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни нещодавно зазначали, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів, що служили у "Вагнері", щоб підкорити собі залишки найманців та посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки.

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