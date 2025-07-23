Мединский ответил на предложение о встрече Путина и Зеленского

Встреча Путина и Зеленского

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров россиянам предложили до конца августа провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Согласно задумке, такая встреча должна пройти при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Как отмечал Зеленский, встреча на уровне лидеров необходима для продвижения к миру - решения в России принимает только Путин.

Еще 19 июня глава Кремля заверял, что он якобы готов провести встречу с Зеленским, но его беспокоит вопрос подписания документов. Диктатор считает президента Украины "нелегитимным".

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