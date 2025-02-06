Медиков будут "разбронировать" для нужд ВСУ: что известно

Минздрав вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ согласовывают механизм разбронирования медиков для нужд армии. Процесс будет происходить, чтобы сбалансировать потребности фронта и гражданской медицины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины.
Недавно правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.
В то же время потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.
"На сегодня более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников", - подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В то же время, он отметил, что есть и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, Минздрав координируется с Минобороны и Командованием Медицинских сил.
"Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", - сказал Ляшко.
В министерстве объяснили, что "разбронирование" медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках.
Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.
Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами "Портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
После разбронирования специалисты будут мобилизоваться в Вооруженные силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.
"При мобилизации будут заключать контракты сроком на 1 год", - отметил глава Минздрава.
Заметим, что в Украине недавно внесли изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Право на 100% "бронь" получили еще две категории работников.
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