Медиків будуть "розброньовувати" для потреб ЗСУ: що відомо

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко разом з заступником міністра оборони України Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком обговорили механізм розбронювання медиків для потреб Збройних сил України.

Нещодавно уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

Водночас потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

"На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги у повному обсязі. Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників", - наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Водночас, він зауважив, що є і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, МОЗ координується з Міноборони та Командуванням Медичних сил.

"Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", - сказав Ляшко.