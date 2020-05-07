Медики складають майже 20% від всіх заражених коронавірусом в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Раді називають складною ситуацію з захворюваністю медиків

Медичні працівники складають майже 20% від усіх хворих на коронавірус в Україні. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Радуцького, станом на сьогодні ситуація з захворюваністю медиків на коронавірус є складною.

"Сьогодні ситуація із захворюваністю медичного персоналу на COVID-19 є дійсно складною. В Україні підтверджено понад 13 тисяч випадків захворювання, майже 20% з них це медичний персонал", - заявив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за минулу добу у столиці виявили ще 5 інфікованих коронавірусом медичних працівників. Вчора коронавірус у Києві підтвердили у 24 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області зросла кількість заражених коронавірусом медиків. Станом на сьогодні в області зафіксовано 153 хворих на коронавірусом медичних працівників, а загалом в області 485 випадків інфікування.

Додамо, сьогодні Рада підтримала за основу та в цілому законопроект про введення додаткових заходів для підвищення соціального захисту медичних працівників, які залучені до боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.