ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медики складають майже 20% від всіх заражених коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 15:26
Медики складають майже 20% від всіх заражених коронавірусом в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Раді називають складною ситуацію з захворюваністю медиків

Медичні працівники складають майже 20% від усіх хворих на коронавірус в Україні. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Радуцького, станом на сьогодні ситуація з захворюваністю медиків на коронавірус є складною.

"Сьогодні ситуація із захворюваністю медичного персоналу на COVID-19 є дійсно складною. В Україні підтверджено понад 13 тисяч випадків захворювання, майже 20% з них це медичний персонал", - заявив він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за минулу добу у столиці виявили ще 5 інфікованих коронавірусом медичних працівників. Вчора коронавірус у Києві підтвердили у 24 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області зросла кількість заражених коронавірусом медиків. Станом на сьогодні в області зафіксовано 153 хворих на коронавірусом медичних працівників, а загалом в області 485 випадків інфікування.

Додамо, сьогодні Рада підтримала за основу та в цілому законопроект про введення додаткових заходів для підвищення соціального захисту медичних працівників, які залучені до боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Рада прийняла закон про страхові виплати медикам, що борються з COVID-19 В Раді пояснили звідки виплачуватимуться страхові виплати для захворілих медиків
Новини України медикиКоронавірус
News
On Top