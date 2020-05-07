Медики составляют почти 20% от всех зараженных коронавирусом в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Раде называют сложной ситуацию с заболеваемостью медиков

Медицинские работники составляют почти 20% от всех больных коронавирусом в Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Радуцкого, по состоянию на сегодня ситуация с заболеваемостью медиков коронавирусом является сложной.

"Сегодня ситуация с заболеваемостью медицинского персонала COVID-19 является действительно сложной. В Украине подтверждено более 13 тысяч случаев заболевания, почти 20% из них это медицинский персонал", - заявил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что за минувшие сутки в столице обнаружили еще 5 инфицированных коронавирусом медицинских работников. Вчера коронавирус в Киеве подтвердили у 24 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области возросло количество зараженных коронавирусом медиков. По состоянию на сегодня в области зафиксировано 153 больных коронавирусом медицинских работников, а всего в области 485 случаев инфицирования.

Добавим, сегодня Рада поддержала за основу и в целом законопроект о введении дополнительных мер для повышения социальной защиты медицинских работников, которые привлечены к борьбе с распространением коронавируса в Украине.