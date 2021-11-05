Медики вважають, що президент Чехії не може повністю виконувати повноваження, - Reuters

Стан президента Чехії Мілоша Земана, якого госпіталізували в жовтні , покращився, але йому краще залишатися в лікарні. При цьому консиліум лікарів вважає, що він поки не в змозі повністю виконувати обов'язки глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, консиліум лікарів вважає, що Земан потребує подальшої госпіталізації незважаючи на поліпшення стану здоров'я. Крім того, як заявив глава консиліуму лікарів Томаш Зима, президент Чехії поки не в змозі повністю виконувати свої обов'язки.

Зима також відмовився назвати терміни, коли Земан буде виписаний з лікарні.