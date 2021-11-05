Медики считают, что президент Чехии не может полностью исполнять полномочия, - Reuters

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого госпитализировали в октябре, улучшилось, но ему лучше оставаться в больнице. При этом консилиум врачей считает, что он пока не в состоянии полностью исполнять обязанности главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, консилиум врачей считает, что Земан нуждается в дальнейшей госпитализации несмотря на улучшение состояния здоровья. Кроме того, как заявил глава консилиума врачей Томаш Зима, президент Чехии пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности.
Зима также отказался назвать сроки, когда Земан будет выписан из больницы.
Напомним, 77-летний Земан попал в больницу из-за проблем с печенью. Президента Чехии госпитализировали 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.
Отметим, 4 ноября Земан покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.