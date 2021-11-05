Медики считают, что президент Чехии не может полностью исполнять полномочия, - Reuters

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого госпитализировали в октябре , улучшилось, но ему лучше оставаться в больнице. При этом консилиум врачей считает, что он пока не в состоянии полностью исполнять обязанности главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, консилиум врачей считает, что Земан нуждается в дальнейшей госпитализации несмотря на улучшение состояния здоровья. Кроме того, как заявил глава консилиума врачей Томаш Зима, президент Чехии пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности.

Зима также отказался назвать сроки, когда Земан будет выписан из больницы.