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Медики считают, что президент Чехии не может полностью исполнять полномочия, - Reuters

Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого госпитализировали в октябре, улучшилось, но ему лучше оставаться в больнице. При этом консилиум врачей считает, что он пока не в состоянии полностью исполнять обязанности главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, консилиум врачей считает, что Земан нуждается в дальнейшей госпитализации несмотря на улучшение состояния здоровья. Кроме того, как заявил глава консилиума врачей Томаш Зима, президент Чехии пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности.

Зима также отказался назвать сроки, когда Земан будет выписан из больницы.

Напомним, 77-летний Земан попал в больницу из-за проблем с печенью. Президента Чехии госпитализировали 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.

Отметим, 4 ноября Земан покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.

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ЧехияМилош Земан