ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медики закликають ввести надзвичайний стан у Японії через спалах COVID

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 03 серпня 2021 16:20
Медики закликають ввести надзвичайний стан у Японії через спалах COVID Фото: медики закликають ввести надзвичайний стан у Японії через спалах COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 серпня глава медичної асоціації у Японії Тосіо Накагава звернувся до влади з вимогою ввести надзвичайний стан по всій країні. Він запевнив, що це допоможе стримати сплеск захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що в Токіо, де проходять Олімпійські ігри, лікарні катастрофічно не встигають приймати хворих.

"В Японії спостерігається різке зростання випадків захворювання. У Токіо, де в суботу був рекордний максимум в 4058 нових випадків інфікування, у вівторок було зареєстровано ще 3709 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють медики, неодноразовими є випадки коли пацієнтам відмовляють у госпіталізації.

За останніми даними, у столиці Японії заповнене майже 70% лікарняних ліжок важкохворими пацієнтами з COVID-19.

Відомо, що більшість інфікувань у країні реєструють серед молоді. А тяжкий перебіг хвороби реєструють найчастіше серед осіб у віці від 40 до 50 років.

Наразі в Японії трохи менше ніж 30% населення повністю вакциновані.

Раніше стало відомо, що надзвичайний стан можуть запровадити в трьох префектурах біля Токіо де проходять Олімпійські ігри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Токио Олімпіада 2020 Коронавірус
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту