Медики призывают ввести чрезвычайное положение в Японии из-за вспышки COVID

Сегодня, 3 августа глава медицинской ассоциации в Японии Тосио Накагава обратился к властям с требованием ввести чрезвычайное положение по всей стране. Он заверил, что это поможет сдержать всплеск заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что в Токио, где проходят Олимпийские игры, больницы катастрофически не успевают принимать больных.

"В Японии наблюдается резкий рост случаев заболевания. В Токио, где в субботу был рекордный максимум в 4 058 новых случаев инфицирования, во вторник было зарегистрировано еще 3 709 новых случаев",- говорится в сообщении.

Как сообщают медики, неоднократными являются случаи когда пациентам отказывают в госпитализации.

По последним данным, в столице Японии заполнено почти 70% больничных коек тяжелобольными пациентами с COVID-19.

Известно, что большинство заражений в стране регистрируют среди молодежи. А тяжелое течение болезни регистрируют чаще всего среди лиц в возрасте от 40 до 50 лет.

Сейчас в Японии чуть менее 30% населения полностью вакцинированы.