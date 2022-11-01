Магазины на генераторах, пункты обогрева и транспорт: как Харьков готовится к отключению света

Харьков уже готовится к отключению света, в каждом районе города будут устанавливаться так называемые пункты обогрева. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения.

"В преддверии холодов враг цинично пытается оставить нас без света, тепла и воды. Хочет, чтобы не ходил транспорт, не работали магазины, аптеки, рынки. Российский агрессор целенаправленно бьет энергетической инфраструктурой", - заявил Терехов.

По словам городского головы, РФ пытается сломать волю украинцев, однако это им не удастся. Власти будут делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и свет.

"Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много. И вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт. На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов", - пояснил мэр.

По словам Терехова, в пунктах будет тепло и источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения. Также в этих пунктах обеспечат горячую еду, воду и медикаменты в случае необходимости, а работать они будут круглосуточно.

"Магазины, аптеки, заправки будут работать на генераторах. Транспортные маршруты будут автобусными. Мы готовимся. Уверен, врагу нас не сломать. Взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и отзывчивость к ближнему - это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты", - добавил Терехов.