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Главная » Жизнь » Общество

Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор

11:08 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор Автомобили необходимы для логистического обеспечения (фото предоставил Первый отдельный медицинский батальон)
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Стартовала волонтерская инициатива "МедТранс" по сбору средств на три автомобиля для Первого отдельного медицинского батальона. Машины требуются для логистического обеспечения, связи и управления подразделениями в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На что нужны автомобили

Инициатива планирует объединить представителей медицинской отрасли и частных доноров вокруг нужды батальона в автомобильном транспорте.

Автомобили будут использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению и управлению подразделениями.

Присоединиться к проекту можно не только финансово. Организаторы принимают автомобили, запчасти, шины и другие ресурсы, необходимые для их обслуживания.

Отдельно предусмотрено партнерство с медицинскими учреждениями, фармацевтическими компаниями и другими представителями медицинского бизнеса.

Как поддержать сбор

Инициатор волонтерского проекта "МедТранс" Наталья Котлярова уже имеет успешный опыт приобретения авто на нужды Первого отдельного медицинского батальона.

Организатор гарантирует прозрачность сбора и документальную отчетность после каждого этапа.

Поддержать проект "МедТранс" можно по реквизитам:

Получатель: Котлярова Наталья Степановна

IBAN: UA983220010000026205381535038

ИНН: 3256203961

Назначение платежа: Пополнение счета

Ссылка на банку

Контакты для связи: dokglazik@gmail.com

Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор

Работа Медбатальона на фронте

Первый отдельный медицинский батальон обеспечивает помощь на участке фронта от Лимана до Покровска протяженностью более 100 км.

Среди основных задач подразделения - медицинская эвакуация, стабилизация раненых, работа передовых хирургических групп и эвакуация с применением наземных роботизированных комплексов.

За чуть более года работы медицинскую помощь получили более 60 000 военнослужащих, среди них более 30 000 раненых; более 4 000 военнослужащих были прооперированы, а более 100 - успешно эвакуированы с помощью НРК.

Читайте также о том, что украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации. При этом государство в 2026-м сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК).

Раньше мы писали о том, что на фронте фиксируют перелом в подходах к логистике. Все чаще НРК используют для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и работы в опасной зоне. Раньше для этого применяли бронетехнику и обычные пикапы.

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