Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор
Стартовала волонтерская инициатива "МедТранс" по сбору средств на три автомобиля для Первого отдельного медицинского батальона. Машины требуются для логистического обеспечения, связи и управления подразделениями в районах ведения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На что нужны автомобили
Инициатива планирует объединить представителей медицинской отрасли и частных доноров вокруг нужды батальона в автомобильном транспорте.
Автомобили будут использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению и управлению подразделениями.
Присоединиться к проекту можно не только финансово. Организаторы принимают автомобили, запчасти, шины и другие ресурсы, необходимые для их обслуживания.
Отдельно предусмотрено партнерство с медицинскими учреждениями, фармацевтическими компаниями и другими представителями медицинского бизнеса.
Как поддержать сбор
Инициатор волонтерского проекта "МедТранс" Наталья Котлярова уже имеет успешный опыт приобретения авто на нужды Первого отдельного медицинского батальона.
Организатор гарантирует прозрачность сбора и документальную отчетность после каждого этапа.
Поддержать проект "МедТранс" можно по реквизитам:
Получатель: Котлярова Наталья Степановна
IBAN: UA983220010000026205381535038
ИНН: 3256203961
Назначение платежа: Пополнение счета
Контакты для связи: dokglazik@gmail.com
Работа Медбатальона на фронте
Первый отдельный медицинский батальон обеспечивает помощь на участке фронта от Лимана до Покровска протяженностью более 100 км.
Среди основных задач подразделения - медицинская эвакуация, стабилизация раненых, работа передовых хирургических групп и эвакуация с применением наземных роботизированных комплексов.
За чуть более года работы медицинскую помощь получили более 60 000 военнослужащих, среди них более 30 000 раненых; более 4 000 военнослужащих были прооперированы, а более 100 - успешно эвакуированы с помощью НРК.
Читайте также о том, что украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации. При этом государство в 2026-м сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК).
Раньше мы писали о том, что на фронте фиксируют перелом в подходах к логистике. Все чаще НРК используют для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и работы в опасной зоне. Раньше для этого применяли бронетехнику и обычные пикапы.