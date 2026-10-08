Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор

Стартовала волонтерская инициатива "МедТранс" по сбору средств на три автомобиля для Первого отдельного медицинского батальона. Машины требуются для логистического обеспечения, связи и управления подразделениями в районах ведения боевых действий.

За чуть более года работы медицинскую помощь получили более 60 000 военнослужащих, среди них более 30 000 раненых; более 4 000 военнослужащих были прооперированы, а более 100 - успешно эвакуированы с помощью НРК.

Первый отдельный медицинский батальон обеспечивает помощь на участке фронта от Лимана до Покровска протяженностью более 100 км.

Присоединиться к проекту можно не только финансово. Организаторы принимают автомобили, запчасти, шины и другие ресурсы, необходимые для их обслуживания.

Автомобили будут использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению и управлению подразделениями.

Читайте также о том, что украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации. При этом государство в 2026-м сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК).

Раньше мы писали о том, что на фронте фиксируют перелом в подходах к логистике. Все чаще НРК используют для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и работы в опасной зоне. Раньше для этого применяли бронетехнику и обычные пикапы.