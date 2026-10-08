Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір

Стартувала волонтерська ініціатива "МедТранс" зі збору коштів на три авто для Першого окремого медичного батальйону. Машини потрібні для логістичного забезпечення, зв’язку та управління підрозділами в районах ведення бойових дій.

За трохи більше ніж рік роботи медичну допомогу отримали понад 60 000 військовослужбовців, серед них понад 30 000 поранених; понад 4 000 військовослужбовців було прооперовано, а понад 100 - успішно евакуйовано за допомогою НРК.

Перший окремий медичний батальйон забезпечує допомогу на ділянці фронту від Лимана до Покровська протяжністю понад 100 км.

Долучитися до проєкту можна не лише фінансово. Організатори також приймають автомобілі, запчастини, шини та інші ресурси, необхідні для їхнього обслуговування.

Читайте також про те, що українські підрозділи відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації. При цьому держава у 2026-му зробила значну ставку на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК).

Раніше ми писали про те, що на фронті фіксують перелом у підходах до логістики. Все частіше НРК використовують для підвезення боєприпасів, евакуації поранених і роботи в небезпечній зоні. Раніше для цього застосовували бронетехніку та звичайні пікапи.