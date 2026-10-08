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Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір

11:08 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір Авто потрібні для логістичного забезпечення (фото надав Перший окремий медичний батальйон)
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Стартувала волонтерська ініціатива "МедТранс" зі збору коштів на три авто для Першого окремого медичного батальйону. Машини потрібні для логістичного забезпечення, зв’язку та управління підрозділами в районах ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На що потрібні автомобілі

Ініціатива планує об’єднати представників медичної галузі та приватних донорів навколо потреби батальйону в автомобільному транспорті.

Автомобілі використовуватимуть для виконання завдань із логістичного забезпечення та управління підрозділами.

Долучитися до проєкту можна не лише фінансово. Організатори також приймають автомобілі, запчастини, шини та інші ресурси, необхідні для їхнього обслуговування.

Окремо передбачене партнерство з медичними закладами, фармацевтичними компаніями та іншими представниками медичного бізнесу.

Як підтримати збір

Ініціаторка волонтерського проєкту "МедТранс" Наталія Котлярова уже має успішний досвід придбання авто на потреби Першого окремого медичного батальйону.

Організатор гарантує прозорість збору, а також документальну звітність після кожного етапу.

Підтримати проєкт “МедТранс” можна за реквізитами:

Отримувач: Котлярова Наталія Степанівна

IBAN: UA983220010000026205381535038

ІПН: 3256203961

Призначення платежу: Поповнення рахунку

Посилання на банку

Контакти для зв'язку: dokglazik@gmail.com

Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір

Робота Медбатальйону на фронті

Перший окремий медичний батальйон забезпечує допомогу на ділянці фронту від Лимана до Покровська протяжністю понад 100 км.

Серед основних завдань підрозділу - медична евакуація, стабілізація поранених, робота передових хірургічних груп та евакуація із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

За трохи більше ніж рік роботи медичну допомогу отримали понад 60 000 військовослужбовців, серед них понад 30 000 поранених; понад 4 000 військовослужбовців було прооперовано, а понад 100 - успішно евакуйовано за допомогою НРК.

Читайте також про те, що українські підрозділи відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації. При цьому держава у 2026-му зробила значну ставку на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК).

Раніше ми писали про те, що на фронті фіксують перелом у підходах до логістики. Все частіше НРК використовують для підвезення боєприпасів, евакуації поранених і роботи в небезпечній зоні. Раніше для цього застосовували бронетехніку та звичайні пікапи.

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