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После легализации. Украина планирует выращивать каннабис в Крыму

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 20:56
После легализации. Украина планирует выращивать каннабис в Крыму Фото: Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассматривает возможность выращивать каннабис в отдельных регионах Крыма после того, как этот процесс легализуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву в Facebook.

По ее словам, идею о выращивании каннабиса в Крыму и содействии производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны внесли в "Стратегию экономического восстановления Крыма".

Такой документ подготовили к прошлогоднему саммиту Крымской платформы.

"Спасибо народным депутатам за важное решение. Надеюсь на скорую доработку между чтениями и принятие закона", - заявила она, комментируя принятие законопроекта о легализации каннабиса за основу.

Легализация каннабиса

Напомним, народные депутаты сегодня, 13 июля, в первом чтении поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Документом предлагается легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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