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Медицинское обслуживание украинцев в Израиле. МИД отреагировал на проблему

Фото: Израиль отменил медицинское страхование для украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о том, что в Израиле тысячи украинцев остались без медицинского страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД.

Как заявили в МИДе, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Израиля Эли Коэна медицинское страхование для украинцев в Израиле останется. Проблема будет решена в ближайшее время.

В чем проблема

Ранее у The Jerusalem Post появилась информация о том, что в Израиле отменили бесплатное медицинское обслуживание около 14000 беженцев из Украины. Выяснилось, что заранее о прекращении страхования никого не предупредили.

Предварительная причина прекращения медицинского страхования – задержка финансирования, поскольку Министерство финансов Израиля не продлило ее действие.

"Некоторые больницы уже сообщили, что текущее лечение этих беженцев не будет финансироваться. Инсайдеры описали эту ситуацию как "крупный гуманитарный кризис", - пишет издание.

В то же время официальные лица края заявляют, что нуждающиеся в неотложной помощи ее получат. Однако те беженцы, которым необходима реабилитация после травм и страдающие серьезными заболеваниями, должны подождать. А вот представители Министерства благосостояния Израиля заявили, что просят выделить бюджетные средства для возобновления программы.

Следует заметить, что медицинские услуги в Израиле не дешевы, поэтому украинские беженцы могли лечиться только благодаря страхованию.

Что этому предшествовало

РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что Украина может приостановить безвиз с Израилем, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к уезжающим в страну украинцам.

Так, недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. В украинском посольстве призвали израильских министров пересмотреть решение.

Отношения Украины с Израилем

Отметим, что с начала полномасштабной войны Израиль заявил о своем нейтралитете. Страна помогает Украине в гуманитарных вопросах, но отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности, системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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