Нафта дешевшає після негативного прогнозу ОПЕК

Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

ОПЕК очікує, що світовий попит на нафту в 2020 році впаде більш круто, ніж прогнозувалося раніше

Нафта дешевшає в четвер, 13 серпня, після того, як ОПЕК заявила, що попит на паливо впаде більше, ніж очікувалося. Однак дані уряду США показують, що запаси скорочуються, а попит повертається, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,29% до 45,30 доларів за барель до 10:05 за київським часом, після зростання 2% на попередній сесії. Нафта WTI подешевшала на 0,33% до 42,53 доларів, після зростання на 2,6% в середу.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць тому.

ОПЕК очікує, що в 2021 році світовий попит на нафту виросте на 7,00 мільйона барелів на добу до 97,63 мільйона барелів на добу.

"ОПЕК опублікувала ведмежий щомісячний прогноз, який вказує на те, що світовий попит на нафту в 2020 році впаде більш круто, ніж прогнозувалося раніше, з-за коронавірусу, і є сумніви у відновленні в наступному році", - сказав Автар Санду, старший менеджер по сировинним товарам в Phillip Futures.

Тим не менш, у США запаси сирої нафти і бензину впали минулого тижня, оскільки нафтопереробні підприємства збільшили виробництво, а попит покращився, говориться в доповіді уряду.

Попит на паливо в США минулого тижня зріс до 19,37 мільйона барелів на день, самого високого рівня з березня, як показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), в той час як видобуток нафти впала до 10,7 мільйона барелів на день (барелів на день) з 11 мільйонів барелів на добу.

Аналітики вважають, що зростаюча невизначеність з-за тупикової ситуації у Вашингтоні щодо пакету заходів стимулювання для підтримки відновлення після найсильнішого впливу пандемії коронавірусу також може чинити тиск на ціни.

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

Нагадаємо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.