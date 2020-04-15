МЕА прогнозує падіння світового попиту на нафту майже на 30%

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими у світі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в щомісячному звіті агентства.

При цьому МЕА зазначає, жодні скорочення видобутку не зможуть повністю компенсувати короткострокове падіння ринку.

Очікується, що в другому кварталі 2020 року попит буде на 23,1 млн барелів на добу нижче рівня минулого року. Відновлення у другій половині 2020 року буде поступовим; в грудні попит як і раніше буде нижче на 2,7 млн барелів на добу.

Загалом на 2020 рік МЕА прогнозує зниження світового попиту на нафту на рекордні 9,3 млн барелів на добу.

Як наголошується в повідомленні, виробники нафти групи ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу в порівнянні з їх узгодженим базовим рівнем, починаючи з 1 травня.

"Не існує практично здійсненної угоди, яка могла б скоротити пропозицію в обсязі, достатньому для того, щоб компенсувати такі короткострокові втрати попиту", - вважають в МЕА.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ очікує, що ціна нафти впаде до 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Нагадаємо, Goldman Sachs прогнозує подальше зниження цін на нафту в найближчі тижні, оскільки "історична, але недостатня" угода провідних виробників про скорочення видобутку навряд чи компенсує викликане коронавірусом падіння попиту.