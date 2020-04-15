МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть почти на 30%

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

При этом МЭА отмечает, что никакие сокращения добычи не смогут полностью компенсировать краткосрочное падение рынка.

Ожидается, что во втором квартале 2020 года спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года. Восстановление во второй половине 2020 года будет постепенным; в декабре спрос по-прежнему будет ниже на 2,7 млн баррелей в сутки.

В целом на 2020 год МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.

Как отмечается в сообщении, производители нефти группы ОПЕК+ согласились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с их согласованным базовым уровнем, начиная с 1 мая.

"Не существует практически осуществимого соглашения, которое могло бы сократить предложение в объеме, достаточном для того, чтобы компенсировать такие краткосрочные потери спроса", - считают в МЭА.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ ожидает, что цена нефти, упадет до 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть в ближайшие недели, поскольку "историческая, но недостаточная" сделка ведущих производителей о сокращении добычи вряд ли компенсирует вызванное коронавирусом падение спроса.