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Російські військові загасили пожежі в Сибіру на понад 700 тис. гектарів

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 07:02
Російські військові загасили пожежі в Сибіру на понад 700 тис. гектарів
Фото: пожежі в Сибіру (vk.com sibfm)

З повітря на пожежі скинуто близько 6 тис. тонн води

Протягом останніх чотирьох днів авіаційним сил Міністерства оборони Росії вдалося загасити лісові пожежі на площі 753 тисячі гектарів в Красноярському краї та Іркутській області в російському Сибіру. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Авіаційна група Міністерства оборони Росії від початку операції скинула близько 6000 тонн води на райони лісів, які були охоплені вогнем. Пожежі на 303 тисячі гектарів лісів були погашені тільки в неділю, говориться в заяві міністерства.

Під час операції з гасіння пожеж були задіяні військово-транспортні літаки Іл-76 і вертольоти Мі-8 Міноборони Росії.

Росія оголосила надзвичайний стан у лісах в чотирьох регіонах Сибіру і Далекого Сходу з причини масових лісових пожеж.

За даними, отриманими від служби повітряної охорони лісів Росії, пожежі вирували на близько 3 мільйонів гектарів.

Нагадаємо, в російському Сибіру і на Далекому Сході станом на 4 серпня були задимлені 177 населених пунктів після масштабних лісових пожеж. За даними МНС РФ, задимлені території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, а також Іркутської області.

Дим від масштабних пожеж у Сибіру вже огорнув узбережжя США і Канади
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