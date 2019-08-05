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Площа лісових пожеж в Сибіру скоротилася

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 10:39
Площа лісових пожеж в Сибіру скоротилася

Минулого тижня площа пожеж становила понад 2,8 млн га

Площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході скоротилася, зараз вона становить 2,4 млн га. Про це повідомили в прес-службі МНС РФ, передають росЗМІ.

Зазначимо, що минулого тижня площа пожеж становила понад 2,8 млн га.

"Площа природних пожеж скоротилася до 2,4 млн га. Продовжує діяти 441 вогнище пожеж, 31 з них них локалізований", - сказали в МНС.

Для гасіння природних пожеж і захисту населених пунктів задіяні аеромобільні угруповання МНС загальною чисельністю 611 осіб і 32 одиниці техніки. У готовності знаходяться ще понад 440 співробітників МНС і 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, в російському Сибіру і на Далекому Сході за станом на 4 серпня були задимлені 177 населених пунктів через масштабні лісові пожежі. За даними МНС РФ, задимлені території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, а також Іркутської області.

РБК-Україна писало, що через масштабні лісові пожежі в Сибіру, ​​а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації.

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