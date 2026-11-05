McDonald's тестирует новый порядок работы во время "желтой" тревоги: пока в двух городах

Как отметили в компании, с сентября украинское законодательство позволяет бизнесу продолжать работу во время воздушных тревог желтого уровня при соблюдении установленных требований безопасности.

"Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени", - говорится в заявлении.

Так, во время воздушной тревоги желтого уровня, эти рестораны будут продолжать работу только при условии, что данные мониторинга подтверждают отсутствие непосредственной угрозы для соответствующей локации.

"В случае обнаружения угрозы или объявления воздушной тревоги красного уровня работа будет приостановлена, а работники и посетители попросят пройти до укрытия", - подчеркнули в пресс-службе McDonald's.

В то же время порядок работы всех остальных ресторанов McDonald's в Украине остается без изменений.