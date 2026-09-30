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Зарплата в укрытиях, разница цен и меню: как постоянные тревоги изменили работу "МакДональдз"

14:25 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Зарплата в укрытиях, разница цен и меню: как постоянные тревоги изменили работу "МакДональдз" Фото: во время воздушных тревог рестораны "МакДональдз" не работают (коллаж РБК-Украина)
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Постоянные воздушные тревоги останавливают работу ресторанов "МакДональдз", но это не влияет на зарплаты сотрудников. Вместе с тем, из-за перебоев и сложной логистики рестораны временно работают с сокращенным меню.

В комментарии РБК-Украина в "МакДональдз" раскрыли детали работы сети в условиях войны: как формируются региональные цены с учетом доставки и расходов и почему отличается ассортимент в разных городах.

Работа сети в условиях тревог и перебоев снабжения

В "МакДональдз" отмечают, что во время воздушных тревог заведения временно приостанавливают работу , а команды и посетители переходят в укрытия до отбоя.

"Компания выплачивает работникам заработную плату за время, проведенное в укрытиях во время тревог, и обеспечивает команды всем необходимым для пребывания в убежище", - рассказывают в компании.

Чтобы поддерживать стабильное наличие самых популярных позиций, рестораны "МакДональдз" временно работают с сокращенным меню. Это объясняют тем, что частые и длительные тревоги влияют на логистику и могут вызвать задержки поставки продукции в рестораны. Поэтому актуальный ассортимент в заведениях может отличаться.

Команда, найм и возможности для работников

На сегодняшний день в "МакДональдз в Украине работают около 12 тысяч человек.

"В частности, в компании работают около 2000 подростков в возрасте 16-17 лет - для большинства из них это первая работа, на которой они получают поддержку команды и приобретают базовые навыки, становящиеся основой для дальнейшей карьеры", - отмечают в "МакДональдз".

Также компания трудоустраивает более 400 человек с инвалидностью, из которых более 150 человек с нарушением слуха и ветеранов, для которых компания адаптирует график и условия труда в зависимости от индивидуальных потребностей. Кроме того, "МакДональдз" сохраняет рабочие места за более чем 450 мобилизованными сотрудниками.

Что касается зарплаты - она зависит от города, где расположен ресторан, графика и количества рабочих часов. Потенциальный уровень зарплаты в сети можно рассчитать посредством зарплатного калькулятора на сайте компании (например, в Киеве или Львове зарплата может составлять от 23 тысяч гривен, - ред.).

Зарплата в укрытиях, разница цен и меню: как постоянные тревоги изменили работу &quot;МакДональдз&quot;
Фото: расчет зарплаты в Киеве на сайте "МакДональдз" (скриншот)

Разница цен в разных регионах

"Цены в "МакДональдз" формируются с учетом себестоимости продукции и локальных операционных расходов, в частности логистики. Поскольку эти факторы отличаются в зависимости от региона, цены в разных городах также могут варьироваться. Это касается, в частности, туристических локаций или ресторанов в отдаленных от логистических центров городах - например, в Буковеле, Яремче, Глубочице", поясняют в компании.

Вместе с тем стоимость позиций, заказанных через сервисы доставки, могут отличаться от цен непосредственно в ресторанах. Это связано с дополнительными затратами на обработку и доставку заказов.

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