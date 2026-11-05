McDonald's тестує новий порядок роботи під час "жовтої" тривоги: поки що у двох містах

McDonald's тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох ресторанах. Йдеться про заклади у Полтаві та Чернігові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку McDonald's в Instagram.
Як зазначили у компанії, із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня за умови дотримання встановлених вимог безпеки.
"Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу", - йдеться в заяві.
Так, під час повітряної тривоги жовтого рівня ці ресторани продовжуватимуть роботу лише за умови, що дані моніторингу підтверджують відсутність безпосередньої загрози для відповідної локації.
"У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття", - наголосили в пресслужбі McDonald's.
Водночас порядок роботи всіх інших ресторанів McDonald's в Україні наразі залишається без змін.
Нагадаємо, під час повітряних тривог ресторани McDonald's, призупиняють роботу, а працівники та відвідувачі переходять до укриттів. Компанія оплачує співробітникам час перебування там. Через перебої з логістикою заклади також можуть працювати зі скороченим меню.
Ціни в мережі відрізняються залежно від регіону, собівартості продукції та витрат на логістику. Вартість замовлень через доставку також може бути вищою, ніж у ресторанах.
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