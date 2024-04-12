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Мажоритарщики Слуги народа критикуют мэров и руководство фракции: что за этим стоит

Фото: мажоритарщики Слуги народа критикуют мэров и руководство фракции (facebook com lunchenkovaleriy)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько, Милан Лелич

Депутаты-мажоритарщики от партии "Слуги народа" критикуют мэров и руководство фракции из-за нехватки коммуникации в решении неотложных проблем. Также у них возникают проблемы во взаимодействии с губернаторами.

Отмечается, что у большинства депутатов-мажоритарщиков еще с начала каденции возникли спорные вопросы с мэрами своих городов, которые не являлись представителями "Слуги народа".

Также с начала широкомасштабной российской агрессии у них стали напряженными отношения с руководителями ОВА, увеличившими свое влияние в регионах.

"Если у тебя есть какой-то вопрос, например, относительно канализации, то до мэра тебе вообще не достучаться и на прием не попасть. А теперь и главы ОВА стали этакими царьками, у которых нардепов ни за что. Ну как это, когда из каких-то общих мер с председателем ОВА депутата просто обрезают с фото?", - рассказывает один из парламентариев.

Он отметил, что в последние недели руководство Рады и фракции начало поочередно собирать отдельные группы из "Слуги народа", на которые они были поделены еще в начале созыва. В ходе этих встреч выслушиваются замечания и предложения нардепов.

"Но пока это выглядит так – поговорить о поговорить", - отметил собеседник издания, присутствовавший на одной из таких встреч.

Следует отметить, что депутатов во фракции "Слуги народа" предупредили, что в 20-х числах апреля планируется рассмотрение в Совете кадровых вопросов.

Может быть решена судьба отдельных министерств и персоналий: Минкультуры, Минспорта, Ирины Верещук и возглавляемого ею министерства по реинтеграции, а также министерства восстановления и инфраструктуры.

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Слуга народа