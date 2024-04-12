Мажоритарщики Слуги народа критикуют мэров и руководство фракции: что за этим стоит

Отмечается, что у большинства депутатов-мажоритарщиков еще с начала каденции возникли спорные вопросы с мэрами своих городов, которые не являлись представителями "Слуги народа".

Также с начала широкомасштабной российской агрессии у них стали напряженными отношения с руководителями ОВА, увеличившими свое влияние в регионах.

"Если у тебя есть какой-то вопрос, например, относительно канализации, то до мэра тебе вообще не достучаться и на прием не попасть. А теперь и главы ОВА стали этакими царьками, у которых нардепов ни за что. Ну как это, когда из каких-то общих мер с председателем ОВА депутата просто обрезают с фото?", - рассказывает один из парламентариев.

Он отметил, что в последние недели руководство Рады и фракции начало поочередно собирать отдельные группы из "Слуги народа", на которые они были поделены еще в начале созыва. В ходе этих встреч выслушиваются замечания и предложения нардепов.

"Но пока это выглядит так – поговорить о поговорить", - отметил собеседник издания, присутствовавший на одной из таких встреч.