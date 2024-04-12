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Мажоритарники Слуги народу критикують мерів та керівництво фракції: що за цим стоїть

Фото: мажоритарники Слуги народу критикують мерів та керівництво фракції (facebook com lunchenkovaleriy)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Депутати-мажоритарники від партії "Слуги народу" критикують мерів та керівництво фракції через брак комунікації у вирішенні нагальних проблем. Також у них виникають проблеми у взаємодії з губернаторами.

Зазначається, що у більшості депутатів-мажоритарників ще з початку каденції виникли суперечливі питання з мерами своїх міст, які не були представниками "Слуги народу".

Також з початку широкомасштабної російської агресії у них стали напруженими стосунки з керівниками ОВА, які збільшили свій вплив у регіонах.

"Якщо в тебе є якесь питання, наприклад, щодо каналізації, то до мера тобі взагалі не достукатися і на прийом не потрапити. А тепер і голови ОВА стали такими собі царьками, які нардепів мають ні за що. Ну як це, коли з якихось спільних заходів із головою ОВА депутата просто обрізають із фото?", - розповідає один із парламентарів.

Він зауважив, що останніми тижнями керівництво Ради та фракції почало почергово збирати окремі групи зі "Слуги народу", на які вони були поділені ще на початку скликання. Під час цих зустрічей вислуховуються зауваження та пропозиції нардепів.

"Але поки це виглядає так - поговорити про поговорити", - зазначив співрозмовник видання, який був присутній на одній із таких зустрічей.

Варто зауважити, що депутатів у фракції "Слуги народу" попередили, що у 20-х числах квітня планується розгляд у Раді кадрових питань.

Може бути вирішена доля окремих міністерств та персоналій: Мінкультури, Мінспорту, Ірини Верещук та очолюваного нею міністерства з реінтеграції, а також міністерства відновлення та інфраструктури.

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Слуга народа