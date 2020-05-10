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Mazda запросила кредит на 2,8 млрд доларів через збитки під час пандемії

Новини » Фінанси     10.05.2020 - 08:59
Mazda запросила кредит на 2,8 млрд доларів через збитки під час пандемії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обсяг продажів компанії впав на третину

Японський автовиробник Mazda попросив кредит у розмірі 2,8 мільярда доларів у трьох великих банків Японії у зв'язку з збитками, понесеними через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nikkei.

Наголошується, що обсяг продажів компанії в лютому 2020 року знизився на 14%, а у березні цей показник впав на 33%. 24 березня Mazda призупинила роботу кількох своїх заводів у Японії, Мексиці і Таїланді через падіння попиту на продукцію автоконцерну.

Нагадаємо, за пандемії коронавіруса у світі найсильніше страждають авіакомпанії і туристична галузь. Так, 5 травня третій за величиною круїзний оператор у світі повідомив про можливе банкрутство, якщо глобальні карантинні обмеження продовжаться.

У той же час великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів. До речі, чотири датських і шведських філії Norwegian Air вже оголосили про банкрутство.

Також РБК-Україна писало, що онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла Airbnb оголосила, що скорочує 25% штату з-за кризи, викликаного коронавірусом.

Теги Новини України Mazda
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