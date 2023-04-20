Почти все жители Николаевской области вернулись домой, - глава ОВА

Сегодня, 20 апреля, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в область уже вернулось большинство жителей, покинувших свои дома с началом полномасштабного российского вторжения.

Ким заявил, что до полномасштабного вторжения в Николаеве проживало 460 тысяч человек. Однако после 24 февраля прошлого года население уменьшилось до 200 тысяч. Сейчас в городе находятся более 400 тысяч человек.

"С 11 ноября (2022 года - ред.), когда освободили правобережье Днепра (в Херсонской области - ред.) и город Херсон, люди начали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, - более 400 тысяч, при довоенной численности города 460 тысяч. То есть почти все вернулись. В регионе также почти все вернулись, поэтому у нас пробки, жизнь, собаки, дети, солнце, жизнь восстанавливается", - добавил глава ОВА.

По его словам, для возвращающихся в области разворачивают быстро монтируемые модульные дома. Такое временное жилье используют, пока люди восстанавливают собственное.

Всего в Николаевской области разрушены около 14 тысяч объектов. На вопрос, сколько средств необходимо для восстановления, глава Николаевской ОВ заявил, что речь идет о десятках миллиардов евро.

"Около 14 тысяч объектов разрушены или повреждены по области, по городу также очень много. Они все зафиксированы, но технически провести экспертизу невозможно. Но если брать убытки только, например, экологические, это больше миллиарда евро насчитали экологи... С этого можно заключить, что убытки будут десятки миллиардов евро и больше, потому что разрушения очень и очень объемны по всему региону", - подчеркнул Ким.

Напомним, с 10 апреля в Николаевской области изменен комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки в режиме полного затмения.

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