Почти весна. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

"Везде без особых осадков. Туманы периодические, правда. Температура воздуха в Украине достаточно комфортная, +10…+18 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, в Киеве сегодня будет без дождя, днем ​​до +14…+15 градусов.

"Дальше – снова дожди, но не холодно", - добавила Диденко.

В Укргидрометцентре не исключают сегодня облачную погоду, но с прояснениями.

"Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, - говорится в сообщении. - Температура днем ​​11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях местами 17-19°".