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Почти весна. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине в понедельник, 24 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 октября, в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. В Киеве также дождей не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Везде без особых осадков. Туманы периодические, правда. Температура воздуха в Украине достаточно комфортная, +10…+18 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, в Киеве сегодня будет без дождя, днем ​​до +14…+15 градусов.

"Дальше – снова дожди, но не холодно", - добавила Диденко.

В Укргидрометцентре не исключают сегодня облачную погоду, но с прояснениями.

"Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, - говорится в сообщении. - Температура днем ​​11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях местами 17-19°".

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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Погода в Украине