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Майже весна. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні у понеділок, 24 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 жовтня, в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. В Києві також дощів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда. Температура повітря в Україні досить комфортна, +10….+18 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, у Києві сьогодні буде без дощу, вдень до +14… +15 градусів.

"Далі - знову дощики, але не холодно", - додала Діденко.

В Укргідрометцентрі не виключають сьогодні все ж таки хмарну погоду, але з проясненнями.

"Вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, - йдеться в повідомленні. - Температура вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях подекуди 17-19°".

Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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