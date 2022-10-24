Майже весна. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

"Скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда. Температура повітря в Україні досить комфортна, +10….+18 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, у Києві сьогодні буде без дощу, вдень до +14… +15 градусів.

"Далі - знову дощики, але не холодно", - додала Діденко.

В Укргідрометцентрі не виключають сьогодні все ж таки хмарну погоду, але з проясненнями.

"Вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, - йдеться в повідомленні. - Температура вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях подекуди 17-19°".