Почти половина всех атак на двух направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Всего, по данным военных, с начала суток произошло 72 боевых столкновения.

"От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Бачевск и Порозок Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Таратутино и Покровки Сумской области!", - пояснили в Генштабе.

Какова ситуация на направлениях

Украинские воины за сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись Песчаное и Ивановка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северску, применив четыре КАБ.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются. Ударам тремя управляемыми авиабомбами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 18 атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглась Яблоновка.

Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершены, еще два - продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск у Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.

В Курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также россияне нанесли пять авиационных ударов по территории РФ, сбросив при этом пять КАБ.