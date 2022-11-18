На рынке электроэнергии необходимо пересмотреть правила, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру, - эксперт
Необходимо пересмотреть правила на рынке электрической энергии, чтобы Украина не рассчитывала только на поддержку западных партнеров во время восстановления поврежденной оккупантами инфраструктуры и могла сама ликвидировать последствия обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максима Белявского.
"Сейчас рынку электрической энергии нужны средства и я лично считаю, что эти средства скорее найти в Украине путем решения вопросов, например, небалансов на рынке электроэнергии повышения прайс-кепов (ценовых ограничений, - ред.) на рынке "в сутки наперед", снятие ограничений", - сказал он.
Белявский добавил, что пересмотр правил на рынке электроэнергии никоим образом не коснется бытовых потребителей.
Он отметил, что в Украине крайне необходимо мобилизовать финансовый ресурс в энергетической сфере, потому что на материально-технической помощи западных партнеров не получится решить все проблемы, возникшие в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.
Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.
Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.
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