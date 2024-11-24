Почти половина на двух направлениях. На фронте за сутки состоялись более 200 атак РФ

За сутки на фронте оккупанты атаковали 227 раз. Больше всего штурмов произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Так, на Покровском направлении ВСУ остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка.

Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.

На Времевском направлении противник совершил 26 штурмов украинских позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.