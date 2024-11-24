Почти половина на двух направлениях. На фронте за сутки состоялись более 200 атак РФ
За сутки на фронте оккупанты атаковали 227 раз. Больше всего штурмов произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, на Покровском направлении ВСУ остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка.
Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.
Ситуация на других направлениях
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.
На Северском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.
На Времевском направлении противник совершил 26 штурмов украинских позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки, 23 ноября, потери РФ составили 1020 военных. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, один БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и единицу специальной техники.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и одну радиолокационную станцию.
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