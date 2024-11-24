Майже половина на двох напрямках. На фронті за добу відбулися понад 200 атак РФ

За добу на фронті окупанти атакували 227 разів. Найбільше штурмів відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Так, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка.

Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

Крім того, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

Ситуація на інших напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в оборону зсу поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.

На Сіверському напрямку минулої доби ЗСУ відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів українських позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

П’ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях ЗСУ 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.