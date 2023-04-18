Почти полтысячи окупантов, 11 ББМ и 6 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки

По данным на утро вторника, 18 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 183130 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 ББМ, 6 артсистем и 6 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ отразили 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

По данным Института изучения войны, россияне перегруппировываются на юге Украины, опасаясь контрнаступления. В то же время в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои.

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