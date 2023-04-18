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Майже півтисячі окупантів, 11 ББМ і 6 БПЛА: Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 18 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 18 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 183 130 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 6 артсистем та 6 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3661 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7098 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2810 (+6) од,
  • РСЗВ - 538 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 330 (+2)

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни перегруповуються на півдні України, остерігаючись контрнаступу. Водночас в Бахмуті продовжують точитись важкі бої.

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