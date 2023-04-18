Майже півтисячі окупантів, 11 ББМ і 6 БПЛА: Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу

За даними на ранок вівторка, 18 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 183 130 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 6 артсистем та 6 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни перегруповуються на півдні України, остерігаючись контрнаступу. Водночас в Бахмуті продовжують точитись важкі бої.

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