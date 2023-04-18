Россияне перегруппируются на юге Украины: карты боев от ISW

Россияне перегруппировываются на юге Украины, опасаясь контрнаступления. В то же время, в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной 17 апреля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что бои шли около Коломыйчихи (10 км к западу от Сватового) и что российские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Торского, Тернов, Невского (все от 14 до 18 км к западу или северо-западу от Кременной) и Белогоровки ( 12 км к югу от Кременной).

16 апреля российский "военкор" заявил, что российские войска совершили ограниченное продвижение к югу от Площадки (16 км к северо-западу от Кременной) и что бои шли около района Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).

На кадрах, опубликованных 17 апреля, якобы видно, как российские силы, вероятно, десантники (ВДВ) используют термобарические артиллерийские системы ТОС-1А близ Кременной. Военный блоггер 17 апреля заявил, что российская авиация совершила больше вылетов на сватовском направлении, чем в любое недавнее время.

Бои на Донбассе

По состоянию на 17 апреля русские войска добились дальнейших успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что силы группы "Вагнера" продвинулись к северу от трассы T0504 Константиновка-Времени Яр-Бахмут вдоль главной железной дороги в Бахмуте.

Министерство обороны (МО) России заявило, что десантно-штурмовые отряды, вероятно, это были силы группы "Вагнера", захватившие два неустановленных квартала на северо-западе и в центре Бахмута.

Российский "военкор" утверждал, что войска "Вагнера" продвинулись в северном Бахмуте, пытаются закрепиться между Бахмутом и Хромовым (2 км к западу от Бахмута) и борются за контроль над железной дорогой в центре Бахмута. Он также утверждал, что обычные российские силы ведут позиционные бои к северу от Бахмута.

Другой военный блоггер утверждал, что войска Вагнера продолжают проводить наземные атаки в северном, западном и южном Бахмуте. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее Бахмута в районе Хромового и юго-западнее Бахмута в районе Ивановского (3 км юго-западнее) и Предтечине (12 км юго-западнее).

Другие "военкоры" утверждали, что российские воздушно-десантные силы (ВДВ) и личный состав 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" сформировали непрерывную линию обороны вдоль северного фланга "Вагнера" на линии Залижнянско-Сакко и Ванцетти- Берестово, а российская 106-я ВДВ Дивизия действует на этой линии у Соледара.

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин попытался оправдать медленное продвижение Вагнера в Бахмуте 17 апреля, вероятно, пытаясь заставить российское Минобороны обеспечить последовательные и достаточные поставки артиллерийских снарядов. Пригожин утверждал, что "Вагнеру" требуется не менее 6000 снарядов в течение неопределенного периода времени, чтобы продвигаться более чем на 100-200 метров в день.

Пригожин утверждал, что войска "Вагнера" понесут меньше потерь, если получат больше снарядов. Ранее Пригожин критиковал Минобороны за то, что оно не обеспечило "Вагнер" достаточным количеством артиллерийских снарядов, и призвал информационное пространство оказывать давление на Минобороны, чтобы оно оказывало их больше.

17 апреля российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Северного (5 км западнее Авдеевки), Водяного (8 км юго-западнее с. Авдеевка), Первомайского (11 км на юго-западнее Авдеевки), Невельского (6 км северо-западнее г. Донецк) и в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки на Авдеевку с южного направления близ Опросного и непосредственно к востоку от Крутой Балки.

Бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что несколько неустановленных российских штурмовых рот понесли значительные потери на авдеевском направлении во время неэффективных "мясных штурмов", которые, как утверждал Гиркин, российские силы вели больше года.

Представитель Украинского объединенного пресс-центра обороны Таврический полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска отвели из Марьинского направления в неопределенные районы два подразделения ВДВ не определенного типа для восстановления потерь.

17 апреля российские войска не проводили никаких подтвержденных или утверждаемых наземных атак в западной части Донецкой области. Минобороны России утверждало, что российские войска отбили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

17 апреля русские войска продолжили оборонительные приготовления на юге Украины. Украинские военные источники сообщили, что российские войска строят укрепления и оборонные рубежи в Херсонской и Запорожской областях.

Российские военные блоггеры предупредили, что украинские войска готовятся к контрнаступательным действиям на херсонском и запорожском направлениях, а один российский источник отметил, что российские силы "беспокоятся" и перегруппируются из-за обеспокоенности украинскими атаками.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины отметило, что российские войска добавили в черноморскую корабельную группировку еще один надводный ракетоносец и сейчас в Черном море находится 16 ракет "Калибр". Российские войска продолжали регулярные обстрелы вдоль южной линии фронта.