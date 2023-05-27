Почти полтысячи оккупантов, 31 БПЛА и 10 ракет: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще почти полтысячи российских оккупантов, таким образом количество потерь войск РФ в нашей стране в живой силе с начала полномасштабной войны уже составило 206 200 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 беспилотник и 10 крылатых ракет.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 206200 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 3799 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин - 7442 (+7) ед.,
- артиллерийских систем - 3406 (+22) ед,
- РСЗО - 572 (+2) ед.,
- средства ПВО - 329 (+1) ед.,
- самолетов - 310 ед.,
- вертолетов - 296 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2941 (+31),
- крылатые ракеты - 1025 (+10) ед.,
- корабли /катера - 18 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6172 (+11) ед.,
- специальная техника - 449 (+3).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Потери РФ в Украине
По данным украинского военного командования, Росармия в войне против нашего государства вчера потеряла 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.
Тем временем росСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, которых ликвидировали в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантов состоит из 24 005 имен.
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