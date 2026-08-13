"Почти нет сомнений": кто мог атаковать украинский самолет в Германии

Немецкие службы безопасности после сбора и анализа всех деталей этого дела пришли к выводу, что атаку могла совершить именно РФ.

Несмотря на то, что все указывает на Москву, власти ФРГ не спешат выступать с официальными обвинениями в адрес Кремля. Дело в том, что абсолютной уверенности в этой версии до сих пор нет.

Так, глава МВД Германии Александр Добриндт допускал "сценарий гибридной атаки". Фактически речь шла о тайной операции, организованной другим государством. Что интересно, министр тоже пока не спешит называть виновной именно Россию.

Следствие до сих пор рассматривает разные версии, однако считает их крайне маловероятными.

"Если подозрение подтвердится, правительству Германии придется отреагировать. Немедленное расследование этого дела НАТО - это минимум, что можно сделать. По всей вероятности, после этого будут сделаны решительные шаги", - пишет издание.