Почти половина Киева может остаться без света: что произошло и к чему готовиться

Чтобы избежать полного обесточивания в Киеве в результате высокого уровня дефицита электроэнергии - отключения света будут длиннее и массированнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno.

Ночная атака россиян

Как объясняет пресс-служба, в результате ночной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Киевской области, в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

"Ночью было попадание в крупный объект энергетический на территории Украины, поэтому у нас возник большой дефицит в центральном регионе. Это касается прежде Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Враг сбил все наши планы, что мы планировали", - заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

Как объясняет Тимошенко, на этой неделе планировалось введение понятных графиков отключения электроэнергии для горожан. Однако, в результате ночной атаки, в вышеупомянутых областях и в Киеве происходят экстренные отключения, которые могут быть длиннее 4 часов.

"К сожалению, мы пока не можем спрогнозировать сколько и по каким адресам. Надо перетерпеть сегодняшний день точно. Мы планируем до вечера или завтра утром выходить с обновленной информацией. Надо минимизировать вообще любое пользование электроэнергией. Это касается не только бытовых потребителей", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Дефицит электроэнергии в Киеве и области

В результате ночной атаки россиян в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

"Дефицит электроэнергии в Киеве может составлять 30%. Для вашего понимания обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти пол Киева может остаться без света", - добавляет Yasno.

Как поясняет ДТЭК, теперь графики стабилизационных отключений, которые были составлены накануне, больше актуальны.

Чтобы избежать полного обесточивания, операторы будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. Это означает, что отключения теперь будут более длительными и массированными.

ДТЭК призывает потреблять электроэнергию умеренно:

выключать энергоемкие приборы поочередно;

снизить потребление электроэнергии с 06.00 до 11.00 и 17.00 до 23.00;

ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Будет ли работать метро в Киеве

Как пояснил Тимошенко, метро и дальше будет работать в столице. В то же время, троллейбусы уже были заменены на автобусы.