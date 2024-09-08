ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Кураховском направлении больше боев, чем на Покровском: ситуация на фронте

Украина , Воскресенье 08 сентября 2024 08:55
UA EN RU
На Кураховском направлении больше боев, чем на Покровском: ситуация на фронте Фото: на Кураховском направлении зафиксировано больше боев, чем на Покровском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за сутки было зафиксировано 183 боевых столкновения. На Кураховском направлении количество боев превысило активность россиян на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления и десяти районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции подразделений ВСУ. Основные усилия захватчики направили в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 10 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидового Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галицыновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубеже занятые украинскими войсками.

На других направлениях - без изменений.

Напомним, за последние сутки украинские воины уничтожили еще 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 625 тысяч солдат.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска захватили село Синьковка в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ВС
Дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии, - ВС
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине