Майже 800 окупантів, 27 артсистем та одна ППО. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 березня, становили 770 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 438 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 27 артсистем та одну ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Росіяни активно намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки, на західну Орлівку, на захід від Тоненького та на захід Запорізької області. Також минулої доби ворог здійснив невдалий наступ на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

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