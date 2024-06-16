Еще почти 1200 окупантов и 58 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в сутки
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1160 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
- танков – 7956 ед;
- боевых бронированных машин – 15 269 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 13 913 (+58) ед.;
- РСЗО – 1104 (+1) ед.;
- средства ПВО – 853 ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 159 (+11) ед;
- крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 967 (+56) ед;
- специальной техники – 2325 (+3) ед.
Напомним, что за прошедшие сутки треть штурмов россиян пришлась на Покровское направление. В течение суток это было самое горячее направление, однако Силы обороны крепко держат оборону.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок, из которых Россия атакует Харьков и область.
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