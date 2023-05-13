Ситуация на фронте сегодня 13 мая
Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 47 боевых столкновений, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российская Федерация не отказывается от планов по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну. Противник не прекращает наносить удары, обстреливать не только военных, но и гражданские объекты.
За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфин, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области.
- На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении за прошлые сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступленик. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелвс подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками было сбито 22 враждебных БпЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Ранее мы писали, что украинские войска продолжают обстреливать российские тыловые районы в Луганской области.
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