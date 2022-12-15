Почти 600 оккупантов и 27 беспилотников: Генштаб обновил потери врага

Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 96 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 декабря ориентировочно составили:
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в оккупированной Кадиевке слышали взрыв, который, вероятно, прогремел в казарме с личным составом россиян.
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