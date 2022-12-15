Майже 600 окупантів та 27 безпілотників: Генштаб оновив втрати ворога

Українські бійці за останню добу знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в окупованій Кадіївці чули вибух, який, ймовірно, пролунав в казармі з особовим складом росіян.
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