Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области, и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState .

Так, на Бахмутском участке фронте войска РФ потеряли позиции 1 км юго-восток высоты 199.5 около Богдановки.

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении - войска РФ потеряли позицию около Богдановки (фото: скрин deepstatemap.live)

Кроме того, бойцы ВСУ смогли оттеснить российских захватчиков в урочище Ступки.

Российские оккупанты были выбиты ВСУ в урочище Ступки (фото: скрин deepstatemap.live)

В самом городе Бахмут войска РФ имели определенный успех, и смогли немного продвинуться по Леваневскому.

В Бахмуте войска РФ немного продвинулись (фото: скрин deepstatemap.live)

"Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещиевке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК", - отмечают аналитики.

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.

На Сватовском участке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

На Запорожском, Таврическом, а также на севере страны - ситуация без изменений.