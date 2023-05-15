ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 02:18
Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState Фото: украинские военные в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области, и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

Так, на Бахмутском участке фронте войска РФ потеряли позиции 1 км юго-восток высоты 199.5 около Богдановки.

Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении - войска РФ потеряли позицию около Богдановки (фото: скрин deepstatemap.live)

Кроме того, бойцы ВСУ смогли оттеснить российских захватчиков в урочище Ступки.

Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

Российские оккупанты были выбиты ВСУ в урочище Ступки (фото: скрин deepstatemap.live)

В самом городе Бахмут войска РФ имели определенный успех, и смогли немного продвинуться по Леваневскому.

Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

В Бахмуте войска РФ немного продвинулись (фото: скрин deepstatemap.live)

"Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещиевке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК", - отмечают аналитики.

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.

На Сватовском участке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

На Запорожском, Таврическом, а также на севере страны - ситуация без изменений.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о продолжении продвижения Сил обороны Украины на Бахмутском направлении в районах пригорода - так, бойцам ВСУ удалось захватить более 10 позиций российских оккупантов.

Добавим, что перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины Карта боевых действий
NEWS
В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов
В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть