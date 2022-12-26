Почти 50 военных самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива

Также, по данным оборонного ведомства острова, 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены возле около Тайваня ночью 26 декабря.

Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия", говорится в сообщении.

Согласно карте, представленной Минобороны Тайваня, китайские самолеты ненадолго пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициального буфера.

В Пекине заявили о проведении в воскресенье "учений по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и США.

В свою очередь Тайвань отмечает, что учения Китая показали, что Пекин "разрушает региональный мир и пытается запугать тайваньский народ".