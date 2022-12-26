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Почти 50 военных самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива

Фото: в Минобороны Тайваня сообщили о вхождении самолетов ВВС Китая в зону их ПВО (Handout)
Автор: Владимир Костырин

47 самолетов китайских Военно-воздушных сил пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня за последние сутки.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министерства обороны Тайваня в Twitter.

Также, по данным оборонного ведомства острова, 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены возле около Тайваня ночью 26 декабря.

Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия", говорится в сообщении.

Согласно карте, представленной Минобороны Тайваня, китайские самолеты ненадолго пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициального буфера.

В Пекине заявили о проведении в воскресенье "учений по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и США.

В свою очередь Тайвань отмечает, что учения Китая показали, что Пекин "разрушает региональный мир и пытается запугать тайваньский народ".

Напомним, на прошлой неделе Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы перехватить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

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