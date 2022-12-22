Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС

Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, которые вошли в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По данным министерства обороны Тайваня, в четверг, 22 декабря, в зону идентификации их ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова.

По данным министерства, вблизи Тайваня также были обнаружены 3 корабля ВМС Китая.

В тайваньском оборонном ведомстве добавили, что отправили неуказанный боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом.

Напомним, что Тайвань жаловался на неоднократные вылеты китайских ВВС за последние два года, часто в южные районы своей зоны идентификации ПВО.