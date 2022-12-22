ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 07:29
Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС Фото: Тайвань отреагировал на подлет китайских военных самолетов (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Владимир Костырин

Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, которые вошли в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По данным министерства обороны Тайваня, в четверг, 22 декабря, в зону идентификации их ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова.

По данным министерства, вблизи Тайваня также были обнаружены 3 корабля ВМС Китая.

В тайваньском оборонном ведомстве добавили, что отправили неуказанный боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом.

Напомним, что Тайвань жаловался на неоднократные вылеты китайских ВВС за последние два года, часто в южные районы своей зоны идентификации ПВО.

Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

Также перед этим РБК-Украина сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции