Почти 2500 украинских детей были депортированы в Беларусь за полтора года полномасштабной войны

Для детей с оккупированных территорий организовали так называемый "отдых" в 13 летних лагерях Беларуси, где, как отмечают исследователи, пропагандировали идеи, "соответствуют политическим интересам России и Беларуси".

Украинским детям навязывают пропаганду российской агрессии, насильственную культуру и дискредитируют политическое руководство нашего государства, высмеивая украинский народ и его борьбу против захватнических действий РФ.

Организация вывоза

По данным расследования, к перемещению украинских детей в Беларусь имеют прямое отношение две организации:

первая – Благотворительный фонд белорусского паралимпийца и мотивационного спикера Алексея Талая;

второе - Белорусское общество Красного Креста .

Все эти действия происходят за непосредственным удобрением белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Предложения "отдыха" поступают родителям детей напрямую от учебных заведений или представителей оккупационных администраций.

Также Радио Свобода установило, что в организации так называемого отдыха детей, где распространялись пророссийские нарративы, в 2022-м было причастно белорусское отделение ЮНИСЕФ (ООН).

Пропаганда российской агрессии и культуры

В том числе детям с оккупированных территорий Украины в качестве "развлекательной программы" организуют мероприятия по военной подготовке. Во время них несовершеннолетним пропагандируют положительное отношение к вооруженной агрессии и восхваляют русскую и белорусскую армии.

Во время "культурных мероприятий" в белорусских лагерях детям проводят концерты с участием артистов РФ, откровенно поддерживающих войну против Украины.