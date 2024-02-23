Почти 2500 украинских детей были депортированы в Беларусь за полтора года полномасштабной войны

В период с начала полномасштабного вторжения по октябрь 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли по меньшей мере 2442 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радіо Свобода".
Для детей с оккупированных территорий организовали так называемый "отдых" в 13 летних лагерях Беларуси, где, как отмечают исследователи, пропагандировали идеи, "соответствуют политическим интересам России и Беларуси".
Украинским детям навязывают пропаганду российской агрессии, насильственную культуру и дискредитируют политическое руководство нашего государства, высмеивая украинский народ и его борьбу против захватнических действий РФ.
По данным расследования, к перемещению украинских детей в Беларусь имеют прямое отношение две организации:
первая – Благотворительный фонд белорусского паралимпийца и мотивационного спикера Алексея Талая;
Все эти действия происходят за непосредственным удобрением белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Предложения "отдыха" поступают родителям детей напрямую от учебных заведений или представителей оккупационных администраций.
Также Радио Свобода установило, что в организации так называемого отдыха детей, где распространялись пророссийские нарративы, в 2022-м было причастно белорусское отделение ЮНИСЕФ (ООН).
В том числе детям с оккупированных территорий Украины в качестве "развлекательной программы" организуют мероприятия по военной подготовке. Во время них несовершеннолетним пропагандируют положительное отношение к вооруженной агрессии и восхваляют русскую и белорусскую армии.
Во время "культурных мероприятий" в белорусских лагерях детям проводят концерты с участием артистов РФ, откровенно поддерживающих войну против Украины.
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.